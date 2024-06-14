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正規品　クリスチャン・ディオール　メンズベルト　黒　ビジネス　本革
商品番号 V62109746929
商品名

正規品　クリスチャン・ディオール　メンズベルト　黒　ビジネス　本革
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック【正規品】ダイアナ♪のブランド品は大手リサイクルショップから購入しています。安心してお求めください。★即購入大歓迎です！★「購入してもいいですか？」などのコメントは不要です。★喫煙者、ペットはおりません。★サイズ　　幅　3cm×長さ　100cm90-98★原産国　　イタリア★素材　　　本革★特徴　　　リザードの型押しがオシャレなディオールのベルトです。ツヤのある質感と控えめなサイズのバックルが、ディオールらしい気品あるデザインです。バックル外して長さの調整可能です。★ダメージ箇所　　本体革に使用感あり、ベルト穴付近は革の歪みが見られます。着用すれば目立たないと思います。元の持ち主様が、ベルト穴をひとつ開けてあります。※画像をご覧になって、中古品にご理解ある方にはかなりお得な商品となっております♪素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが多少違う場合がありますが、どうぞご理解ください。他にもブランド品を多数出品しています。是非ご覧ください♪#ダイアナ♪のブランド品管理番号2308d41925a168728975
http://narcologia.ru/goods/influenza269493.html
http://narcologia.ru/goods/seamless965229.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate292848.html
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