正規品　クリスチャン・ディオール　メンズベルト　黒　ビジネス　本革

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラック【正規品】ダイアナ♪のブランド品は大手リサイクルショップから購入しています。安心してお求めください。★即購入大歓迎です！★「購入してもいいですか？」などのコメントは不要です。★喫煙者、ペットはおりません。★サイズ 幅 3cm×長さ 100cm90-98★原産国 イタリア★素材 本革★特徴 リザードの型押しがオシャレなディオールのベルトです。ツヤのある質感と控えめなサイズのバックルが、ディオールらしい気品あるデザインです。バックル外して長さの調整可能です。★ダメージ箇所 本体革に使用感あり、ベルト穴付近は革の歪みが見られます。着用すれば目立たないと思います。元の持ち主様が、ベルト穴をひとつ開けてあります。※画像をご覧になって、中古品にご理解ある方にはかなりお得な商品となっております♪素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが多少違う場合がありますが、どうぞご理解ください。他にもブランド品を多数出品しています。是非ご覧ください♪#ダイアナ♪のブランド品管理番号2308d41925a168728975
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