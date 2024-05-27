超美品【Berluti/ベルルッティ】財布

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大阪阪急メンズ館にて購入後、3ヶ月間程度の使用で超美品です。ベルルッティ特有のベネチアンレザーの味がある財布です。小銭入れは使用していないので綺麗です。正規品であることは買取専門店でも査定してもらいましたのでご安心下さい。◼️色【ブラック】◼️サイズ【19cm×10cm×2cm】素人採寸◼️付属品【写真のもの全て】◼️購入価格【15万円程度】#ふーさんのアイテムはこちら