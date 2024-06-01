トッテナムホットスパー スパーズ レプリカユニフォーム 新スタジアム記念

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カラー···ホワイト袖丈···半袖閲覧ありがとうございます。プレミアリーグ現在1位です！週末限定価格に致しました‼️早い物勝ちですよ❗️トッテナムホットスパーTottenhamHotspur2018/20192019年4月3日、トッテナム・ホットスパーの新スタジアムのこけら落としが第31節延期分のクリスタル・パレス戦に決定した際の記念ユニフォームです。胸元にはその記念の文字が記載されています。裏面はプリントなしです。サイズはメンズのMです。ユニクロのLぐらいのサイズ感になります。新品未使用に近い状態です。購入後は暗所にて保管しておりました。現在では手に入らない貴重なものです。梱包については水濡れ対策をし発送いたします。即購入可能#トッテナム#プレミアリーグ#ナイキ#アディダス