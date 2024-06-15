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PORTER CURRENT 二つ折り財布　ブラック
商品番号 U33831812816
商品名

PORTER CURRENT 二つ折り財布　ブラック
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,997 円
在庫状況 あり

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商品詳細

信頼できる高品質なアイテムを提供するメーカー、ポーターのレザーウォレットです。ブランドショップにて購入しました。エンボス加工を施したしなやかな風合いの革を用いた小物シリーズ『CURRENT/カレント』のスタンダードで使いやすい二つ折り財布です。しなやかな風合いのレザーを使用しています。お札と複数のカード収納に特化した設計となっています。デザインアイコンとして、正面にはPORTERネームのオリジナル金属プレートを、内装にはジャガード織りのオリジナル生地を採用しています。サイズ　約12.2×9.3厚さ約3数回使用しましたが目立った傷汚れはありません。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。
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http://narcologia.ru/goods/ambassador233306.html

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CURRENT(カレント) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.

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