PORTER CURRENT 二つ折り財布　ブラック

信頼できる高品質なアイテムを提供するメーカー、ポーターのレザーウォレットです。ブランドショップにて購入しました。エンボス加工を施したしなやかな風合いの革を用いた小物シリーズ『CURRENT/カレント』のスタンダードで使いやすい二つ折り財布です。しなやかな風合いのレザーを使用しています。お札と複数のカード収納に特化した設計となっています。デザインアイコンとして、正面にはPORTERネームのオリジナル金属プレートを、内装にはジャガード織りのオリジナル生地を採用しています。サイズ 約12.2×9.3厚さ約3数回使用しましたが目立った傷汚れはありません。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。



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