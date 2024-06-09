yu nagaba ニンフィア psa10

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商品詳細
こちらはワンオーナー品です。【重要】PSA10の偽物ではなく、私自身がPSAに出した《本物》ですのでご安心ください。他のサイトでも出品しておりますので、早い者勝ちとさせていただきます。【注意事項】PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はご遠慮下さい。
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