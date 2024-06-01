希少 goofycreation comfortable reason cap

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【商品の説明】ブランド：goofycreationサイズ：フリー色：ベージュ×グリーン【商品の状態】着用頻度が減った為出品致します。数年前sundaysbestで購入しました。使用感、経年変化による日焼けがございますが、古着慣れしている方でしたら着用に問題はございません。新品をご希望の方はご遠慮ください。今は無きcomfortablereasonの前身ブランドgoofycreation！！お好きな方は是非！！以下、購入した店舗からの詳細です。↓↓↓↓↓GOOFYCREATIONから新作キャップの登場です。とある資本を元に運営されているであろう宝くじをイメージした刺繍がフロントに入ったGOOFYCREATIONらしいキャップ。今回のキャップは起毛感のあるコットン100%ツイル生地を使用し、通常リリースされているモデルよりもやや浅めの作りの絶妙なフィットです。アジャスター部分も同生地なので洗濯可能。完璧です。creekcreekangler'sdevicecreekanglersdevicenorollpaletownunslacksエンノイennoy古着 在原みゆ紀 柴田ひかり1LDKalwaythminnanosupplyunionnonnativecoverchordcomoliauraleedaiwapier39sszpatagoniallbeanアウトドアmormalbedlamwackwackvoyagewhimsycoflobottverdygirlsdon'tcrywastedyouthsupremepalacesloncarserviceカラー···ベージュ形···ベースボール