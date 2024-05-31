ジッピーウォレット　ルイヴィトン極美品　即日発送！

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商品詳細
ルイヴィトンジッピーウォレット ヴェルティカルLOUISVUITTON直営店購入美品！！製品仕様10x20x2cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・エクリプスキャンバス金具（色：シルバー）クレジットカード用ポケットx10ファスナー式コインケース名刺用スロットx4札用まち付きコンパートメントレシートや紙類を収納するアディショナルコンパートメント１０連カードポケットには一度もカード入れてませんので未使用品になります。ICチップ仕様です。画像には有りませんが、専用箱、布製保存袋も御座います。何かあれば相談してください！！！
http://narcologia.ru/goods/manufacture185041.html
http://narcologia.ru/goods/marshal743780.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion434178.html
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