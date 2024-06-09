BTS テテ　グク　着せ替えぬいぐるみ　20cm

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商品詳細
btsテヒョンとジョングクのぬいぐるみ2体セットです。お洋服も1着お付けします。以前メルカリで購入してからずっと部屋に飾っていました。画像に載っているものが全てです。喫煙者やペットなどはおりません。あくまで中古品ですのでご理解の程よろしくお願い致しますm(__)m即購入◯バラ売り❌＊プロフィール必読＊btsテテテヒョンＶグクジョングクぬいぐるみ
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