

Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY



Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY Wallet COMME des GARCONS CLASSIC GLOSY

WalletCOMMEdesGARCONSCLASSICGLOSYLジップウォレットコムデギャルソン財布ドット柄コムデギャルソン岐阜にて購入した物になります。購入後、指紋等が付くことが嫌で結局、箱からも出しておらず、完全新品未使用となります。今回、公式の写真を引用させて頂きました。素材についてはかなり光沢があり、高級感があります。ただ、個人的には経年変化を楽しむ財布の方が好みであったため、全く使うことなく出品させていただきます。定価は26,400円ですが、コムデギャルソンが好きな方やコンパクトな財布が欲しい方、大切に使っていただける方にお譲りしたいと考えており、定価以下で販売致します。何か質問等ありましたら、お気軽にお声掛けください。カラー···ブラック