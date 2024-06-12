新品BOTTEGA VENETA 576436 VMAU1 2695二つ折り財布

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商品詳細
【商品名】BOTTEGAVENETTAボッテガヴェネタ576436VMAU12695メンズ二つ折財布ライトブラウン×ダークブラウン(新品)【品番】576436_VMAU1_2695【カラー】ライトブラウン内側：ダークブラウン【素材】レザー【サイズ】約高11.0cm×横幅9.5cm×厚み1.0cm【仕様】開閉：スナップ内側：ファスナー式小銭入れ×1、ポケット×1、カードポケット×3（メインコンパートメント、取り外し可能）【付属品】正規BOX、保護袋※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアBOTTEGAVENETAアウトレット直営店【参考価格】69,300円（税込み）
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