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S30GC0460 S20079 マルジェラ　48 2018aw
商品番号 K93280140149
商品名

S30GC0460 S20079 マルジェラ　48 2018aw
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖カラー···イエローsize.48定価27000ほぼ未使用です。1回着用のみ。48［SIZE］着丈69cm身幅47cm肩幅47cm袖丈24.5cm値引きなどはコメント欄へ。#MaisonMargiela#Margiela#マルジェラ
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