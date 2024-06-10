【レア】Stussy × Josh Chese 限定コラボTシャツ

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★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください★フォローされてない方に対しては 金額の交渉およびお値引きは致しません●商品説明2007年発売人気のオールドステューシーのTシャツ写真家JoshCheseとの限定コラボ内側には彼のメッセージがプリントされてますJoshChese70s終わり頃に写真家として活動をはじめBeastieBoysやRunDMCといった80年代の古き良きHIPHOPやレゲエシーン、ストリートダンスといったカルチャーを収めた写真を残し数多くの名作を手がけている写真家海外でも高値の付くプレミアアイテムです●表記サイズM●実寸サイズ（cm）肩幅：約47身幅：約48.5着丈：約72袖丈：約20●カラーブラック 黒●コンディション全体的にややフェード感目立った汚れやダメージはございません★★出品中のステューシー#BUILD_PRIME_STUSSY★★出品中のTシャツ・ポロシャツ#BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ★★出品一覧#BUILD_PRIME_shopping