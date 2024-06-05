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アクアスキュータム　ストール　ゴルフ柄　ヴィンテージ
商品番号 D99710850022
商品名

アクアスキュータム　ストール　ゴルフ柄　ヴィンテージ
ブランド名 アクアスキュータム
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約142×28自宅保管商品です。1990年代頃にハワイで購入しました。箱はありません。一度使用後、タンスにて保管。たたみシワあります。ゴルフシーンのスカーフも出品しています。ペアでいかがでしょうか#おちブランドページ#DAKS#Burberry#エルメス#CHANEL#ユニセックス#レディースストール
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