新品73/4★レアカラー青★エンゼルス海外限定ニューエラ★大谷翔平NEWERA

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商品詳細
エンゼルスでは非常に珍しい青色♪大谷翔平選手の所属する大人気チーム、ロサンゼルス・エンゼルスの海外限定ニューエラキャップ、59FIFTYになります。サイドパッチはエンゼルス50周年記念モデルになります。新品未使用サイズ 7-3/4【61.5cm】カラー ブルーつば裏 グレー汗止め ホワイト日本未発売、海外店舗限定モデル！GROWAROUND、グロウアラウンド、BRIWN、崎山翼さん、AILES、HOMEGAME等、店舗限定モデルや日本未発売モデルをお探しの方におすすめのアイテムです！ダンボールに入れて潰れないように発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/injure21667.html
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