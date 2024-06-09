KAPTAIN SUNSHINE ラバー ベルト リアルリザード レザー 美品

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キャプテンサンシャインKAPTAINSUNSHINEラバーベルトRubberBeltリアルリザードレザーメンズKS23SGD0523SS2023年3月に新品にて購入後、数回着用しました。目立つような汚れやダメージはありません。カラー:ブラック購入価格:26,400円サイズMウエスト：[最小]79cm[最大]89cm全長：97cm幅：3cm商品説明ビジネス＆カジュアルシーンで役立つ、ラバーベルトKAPTAINSUNSHINE/キャプテンサンシャインのRubberBelt。最上級のリアルリザードを使用したラバーベルトで、品があり上質な生地感が目を引きます。リザードの着色と加工をオリジナルで施すことで、使用していく度に自然な光沢が出てくるように仕上げています。ベルト部分は伸縮性に優れたラバーを採用することで自然なフィット感が生まれます。また、長年使用しても伸びきらない耐久性も兼ね備えたベルトです。ビジカジどちらのシーンでもアクセントになり、dailyuseにぴったりなアイテムです。#レショップ #L'ECHOPPE#comoli#コモリ #金子ウティoutilM47ブラームスヘリルタンタンオールドパークインクフレイフレイCreekダイワピアウィークエンド西野大士グラフペーパーヘリルYOKEランチキキジマタカユキ700fill1LDKエンノイENNOYレショップスタンダードジャーナルエンノイスタイリスト私物ユナイテッドアローズアーバンリサーチビームスジャーナルスタンダードシップスフリークスストアアダムエロぺリビルドバイニードルスネペンテスneedlesニードルズエンジニアドガーメンツオールドパークリメイクAiEアンユーズドbeamsnewbalancepatagoniabrunaboinneブルーナボインinkキャプテンサンシャインKIJIMATAKAYUKIARC’TERYXアークテリクスササフラスNOMAt.d.SEVENBYSEVENorSlowエンダースキーマCOMOLIコモリマルジェラuruAURALEEオーラリーYOKE