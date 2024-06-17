DIORベルト付き　金バックル1943年金銀1/2ドルコインを加工オリジナル品

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1,000円お値下げしました。バブル時代の逸品クリスチャンDIORの皮ベルト付きカラー···ゴールドアンティークコイン1943年ハーフドル金銀コイン クリ抜き加工一品物オリジナル製バックル金メッキ品30mm幅以下のベルトに使用可能バックル表面 金メッキの剥がれは一切有りません。 使用による多少の擦れ傷があります。 写真にて確認下さい。サイズ40-40-18横の500円貨と対比してください。適応ベルト30mm幅のベルトを長さ調整して使用可能使用していた写真の幅30mm.長さ95cmのDIORの皮ベルトもお付けします。バックルサイズ的には 性別を問わず使用可能バブル期にアメ横で見つけた完全オリジナル加工一品物の金メッキバックルです。流石に金‼️輝きと共に経年変化での劣化が見られません‼️購入後しばらくは使用したが、その後は、クローゼット眠っていた品ですので、綺麗なままです。専用箱は有りませんので、確実な梱包をしてお送りします。ご使用頂ける方に お譲り致します。#バックルベルト#長さ調整可能用バックル#ゴールドのバックル#オリジナルバックル#一品物#DIOR皮ベルト価格交渉可