未使用 Ermenegildo Zegna リバーシブルベルト

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商品詳細
【商品詳細】◉ブランドErmenegildoZegna◉カラーシルバー、ブラック、ブラウン◉サイズ・バックルタテ約3.8cmヨコ約8.3cm・ベルト幅約3.1cm全長約114.5cm◉状態【N】本体のみ。N:未使用品。S:ダメージや使用感がほぼない商品。A:多少の使用感があるが、目立つ汚れやダメージなし。B:多少の使用感、小汚れやダメージあり。C:使用感、目立つ汚れやダメージあり。D:ジャンク品。都内ブランドショップ購入。◉安心の匿名配送◉即購入可能よろしくお願いします。↓MEN'sアパレル出品中↓#YuapparelMEN素材···本革、レザー
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