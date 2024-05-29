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WICHARD カラビナ使用　ウォレットチェーン　新品未使用！即日発送
商品番号 H96146159026
商品名

WICHARD カラビナ使用　ウォレットチェーン　新品未使用！即日発送
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 7,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・WICHARDブラス製　カラビナ6.5cmイタリア製・WICHARDステンレス製カラビナ　フランス製　・ブラス製　線径5mm2面カットツイストチェーン・ブラス製　回転カン・ブラス製　テーパードマルカン全長39.5cmです。こちらの商品はテーパードマルカンがロウ付けされており長さの調整は出来ない一点物となります。燻し加工は時間をかけて仕上げた為に独特な雰囲気、色あいとなっております。金具を洗浄液にてしっかり脱脂を行った後に燻しをいれます。その後フェルト磨きと青バフによる2回の磨きと仕上げの手磨きで時間をかけて仕上げてます。最後に防錆剤につけてコーティングして完成となります。こちらの商品はオリジナルとなります。フォロー割引500円実施中！#真鍮オリジナルキーホルダー#真鍮オリジナルアクセサリー#BIKERオリジナルアクセサリーギャングスタービルアイアンハートフラッドヘッドバンソントロフィーネイバーフッドテンダーロインGLADHANDWTAPSRATSCOOTIECHALLENGERリアルマッコイトイズマッコイワコマリアBUCO
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