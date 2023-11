ヴィンテージ　映画　風と共に去りぬ　Tシャツ　ムービー

古着 80s Gone With the Wind 風と共に去りぬ Clark Gable 名言 ... 古着 80s Gone With the Wind 風と共に去りぬ Clark Gable 名言 ...



1939年に制作された映画風と共に去りぬのコピーライト入りのプリントTシャツになります。アメリカ製ONEITAボディーでシングルステッチ、目立ったダメージ等はございません。文句なしの1着だと思います。近年ムービー系のTシャツは高騰しておりますので、これを逃すと次はないと思います。メンズのL程度のサイズ感で、170cmガッチリ目の体型でジャスト目で着れます。△▼カラー白△▼サイズ表記 L△▼実寸サイズcm(背面平置きで計測)身幅48着丈61肩幅46袖丈20※素人寸法になります△▼素材コットン♦︎商品は、ペット無しで禁煙の部屋に保管してありました。80s、90s、ヨーロッパ古着、ミリタリア、ハンティングベスト、ミリタリーベスト、フレンチアーミー、ブリティッシュアーミー、アメリカ軍、米軍、イギリス軍、フランス軍、チェコ軍、イタリア軍、ベルギー軍、ロシア軍、M65、フィッシュテール、M51、ライナーコート、ライナージャケット、ジャングルファティーグ、WEP、G-1ヨーロッパ古着、ミリタリア、アニ散歩、ハンティングベスト、ミリタリーベスト、フレンチアーミー、ブリティッシュアーミー、アメリカ軍、米軍、イギリス軍、フランス軍、チェコ軍、イタリア軍、ベルギー軍、ロシア軍、M65、WEP、G-1、501xx、BIGE、、赤ミミ、赤耳、黒カン、ヴィンテージスニーカー、ビンテージスニーカー、コンバース、ワンスター、ジャックスター、ジャックパーセル、チャックテーラー、スーパースター、タバコ、キャンパス、40年代、50年代、60年代、70年代、ビンテージ、ショートホーン、27mw、後付けパーカー、チャンピオン、champion、オリジナルビンテージ、オリジナルヴィンテージ、アメリカ製、USA製、リーバイス、BIGE、66前期、ランタグ、バータグ、トリコタグ、タタキタグ、単色タグ、リバースウィーブ、LEVIS、Patagonia、グリセード、ダスパーカー、レトロX、レトロカーディガン、レトロパイル、ブルーリボン、506xx、507xx、557xx、70505などミリタリー好きにもおすすめ。