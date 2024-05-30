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- 桑田真澄 BBM25th 直書き直筆サインカード ジャージナンバー！30枚限定
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商品詳細
元巨人、桑田真澄さんの直書き直筆サイン入りカードですシリアル番号は18/30、ジャージナンバーです画像は必ずご確認ください初期傷等、神経質な方、完全美品をお求めの方はご遠慮くださいスリーブ、トップローダーに入れてお送りしますよろしくお願いします
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