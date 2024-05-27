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- 90s サンスタジオ 在原みゆ紀着用 ビンテージ Tシャツ
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商品詳細
90sサンスタジオ在原みゆ紀着用ビンテージTシャツシングルステッチ追加写真・値下げなども受け付けているので、気軽にご連絡ください。⚪︎状態左袖に穴あり軽い日焼け感あり※古着になりますのでご理解の上でご購入お願いします。⚪︎サイズ感※素人寸法になります。肩幅46cm身幅52cm着丈75cm袖丈19.5cm
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