【未使用品】PUMA RS-CONNECT MONO 　27.5センチ

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プーマのRS-CONNECTモノ27.5cm購入後、結局履かず仕舞いのため手放します。箱はありますが、履く予定でしたので、タグはございません。商品説明接続や通信といったデジタル世界からインスピレーションを得て作られた今作には、はっきりした色使いのメッシュアッパーにたくさんのレイヤーとプーマ独自のツールを追加。存在感のある未来的な外観を作り出しました。プーマのランニングシステムは、まるでボンネットで守られたエンジンのようで、歩くたびに快適さとクッション性を実感できます。[素材]合成繊維+天然皮革+人工皮革+合成樹脂(ポリウレタン)カラー···グリーン（オリーブ）DesertSage