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クロムハーツ 最高級品質 財布 ウォレット セメタリー
商品番号 V79714875103
商品名

クロムハーツ 最高級品質 財布 ウォレット セメタリー
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 30,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツセメタリーwallet付属品インボイスジップも硬さがありまだクロムハーツ特有の革の良い香りがします。こちらは通常のお財布の物より革質が硬く厚みがありしっかりとした造りとなっています。2020年に国内の正規店舗購入他サイトでも出品しておりますので、突然消去する可能性あります。
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