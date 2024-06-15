90s オールドBANANA REPUBLIC キャップ 旧タグバナリパ

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2023年最新】バナナリパブリック/キャップの人気アイテム - メルカリ

バナナリパブリックのキャップ。刺繍ロゴのみのシンプルなデザイン。パープルに近いネイビー。後ろのゴムが多少ゆるい感じはしますが、完全に伸びてきっているわけではないのでまだまだ着用していただけるかと。薄汚れ、多少色あせはありますが独特の色味で非常に雰囲気のあるキャップです。コットン100%表記サイズM/L頭周り約61センチ(数値はおおよそ、素人による平置き採寸)状態は画像をご確認下さい。あくまでusedですので、その特性をご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。送料込みでの出品ですので、送料を抑える為コンパクトに畳んだ状態での梱包となる場合がございます。予めご了承下さいませ。ダメージ等は記載もしくは画像掲載するようにしていますが、見逃しがある場合もございますので、神経質な方はご遠慮下さい。その他何かご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。6パネルベースボールキャップナス紺旧タグ台湾製90s90年代バナリパ古着アウトドアキャンプアメリカUSAVINTAGEヴィンテージビンテージOLDオールドLLBeanエルエルビーンEddieBauerエディバウアーRalphLaurenラルフローレンBrooksBrothersブルックスブラザーズGapギャップLANDS'ENDランズエンドJCREWジェイクルーpatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアTHENORTHFACEザノースフェイスLACOSTEラコステ FREDPERRYフレッドペリー NIKEナイキadidasアディダスChampionチャンピオン 等出品中