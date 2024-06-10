GANZO ガンゾ シェルコードバン 100周年記念カラーナチュラル×ブラック ...

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☆超目玉】 ガンゾ GANZO シェルコードバン2 ホーウィンスタンプ 100 ... ☆超目玉】 ガンゾ GANZO シェルコードバン2 ホーウィンスタンプ 100 ...



ガンゾ シェルコードバン 100周年記念長財布とブラウン×ナチュラル小銭 ... ガンゾ シェルコードバン 100周年記念長財布とブラウン×ナチュラル小銭 ...

ガンゾ(GANZO)の長財布です。ホーウィン社のシェルコードバンを、外装、内装の両面に使用しています。外装はブラウン、そして内装はホーウィン社100周年記念カラーのナチュラル×ブラックです。このナチュラルカラーはかなりレアだと思いますし、本当に格好いい色だと思います。シェルコードバンの特徴ですが、色ムラや若干の小キズはありますので、素材の特徴をご理解いただける方に購入していただきたいです。宜しくお願いいたします。検索用ホーウィンシェルコードバンワイルドスワンズシセイ/Ciseiガンゾココマイスターホワイトハウスコックスラストクロップスシップスユナイテッドアローズビームスユハクコードバンブライドルサドルミネルバシュランケンカーフ大峡製鞄ソメスサドル土屋鞄製造所PORTER万双キプリスHERZコルボ7SENSEaniary革蛸