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ROTAR 財布　ウォレット　マネークリップ　サイフ
商品番号 M65023638578
商品名

ROTAR 財布　ウォレット　マネークリップ　サイフ
ブランド名 ローター
特別価格 税込 9,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROTAR　２個セット同時進行で約１年半使用しました。色は青です。こまめにレザー用クリームでメンテナンスしておりましたがレザーの特性上使用感はございます。バラ売り不可ローター　PORTER　ポーター　NEIGHBORHOOD　CRIMIE　CALEE　RADIALL　COOTIE　吉田カバン　ネイバーフッドクライミー　シュプリーム　supreme
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