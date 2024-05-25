ROTAR 財布　ウォレット　マネークリップ　サイフ

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商品詳細
ROTAR ２個セット同時進行で約１年半使用しました。色は青です。こまめにレザー用クリームでメンテナンスしておりましたがレザーの特性上使用感はございます。バラ売り不可ローター PORTER ポーター NEIGHBORHOOD CRIMIE CALEE RADIALL COOTIE 吉田カバン ネイバーフッドクライミー シュプリーム supreme
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