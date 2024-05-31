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【90s】米国製　DISNEY ティガー　ゴルフ　キャップ
商品番号 Y78087759043
商品名

【90s】米国製　DISNEY ティガー　ゴルフ　キャップ
ブランド名 ディズニーヴィンテージ
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【90s】米国製　DISNEYティガー　ゴルフ　キャップ【生産国】USA【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約7cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿ディズニー系の中でも人気のゴルフしているキャラクターが刺繍されたデザイン物。生地はリーバイスのデニム位、厚みがあるコットンツイル。ツバにも刺繍が入ったグッドデザインです。レザーストラップの厚みもあり質感高いです。＿COLOR＿＿＿グリーン＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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