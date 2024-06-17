【新品未使用】★LOEWEロエベ 上品　二つ折り財布　アナグラム

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高品質でラグジュアリーな皮革素材独創的なデザイン、丁寧なモノ作りで世界中の人を魅了しているLOEWEロエベ アナグラムは「ロエベ/LOEWE」の頭文字「L」を4つ組み合わせた「ロゴ」でスペインの画家によりデザインされました。象徴でもあるアナグラムが中央に施され高品質なレザーで使うたびに皮が馴染んでくる王道の逸品です‼︎色目は画像よりもっと深い緑色です。ユニセックスにお使いいただけると思います。箱あり カバーあり 説明書あり⚫︎サイズ⚫︎横…10.5cm縦…9.5cm幅…2cm