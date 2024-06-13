スタッズ　ナロー　ベルト

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ご覧いただきありがとうございます。スタッズナローベルトハンドメイドコンチョリベットカラーBLACK黒素材 本革サイズ 幅 2.5cm全長119cmピン先から1番近い穴まで84.5cm1番遠い穴まで87cmスタッズベルトでスタイリッシュな物が少ない中とても今風でかっこいいベルトになっております。ハズシでスラックスやトラウザーなどキレイ目のパンツに合わせるのもオシャレかと思います。全て銀色のパーツで作成していますのでシルバーアクセサリー、TOGA好きの方などにオススメです。素人が趣味程度に作成した物になりますので過度に状態を気にされる方はご購入ご遠慮下さい。値段交渉ですが急激なお値引きはご遠慮下さい。ご希望の方は、即決して頂ける方のみメッセージにてお値段をご提示下さい。#スタッズ#ナローベルト#HTC#CALEE#TOGA