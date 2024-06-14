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JIMMY CHOO 長財布　CARNABY.NAS BLACK
商品番号 M97464367938
商品名

JIMMY CHOO 長財布　CARNABY.NAS BLACK
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 15,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JIMMYCHOOジミーチュウ長財布121CARNABY.NASBLACKGUNMETALサイズ:19x11cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。スタースタッズ付きBlackスムースカーフレザー・ウォレット箱、保管袋有り10年ほど前に阪急の店舗にて購入。数ヶ月使用。しばらく使用せずに保管してました。小銭入れ使用してないので状態よいです。中古品の為、新品同様の物をお求めの方はお控えください。
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