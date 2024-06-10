美品☆格安　ナノユニバース　メンズ　ベルト　茶

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ナノユニバースのレザーベルトです。購入した後、使用しないまま保管していた為出品します。ベルト部分の長さ 104cmベルト幅 3cm最初の穴 84cm最期の穴 94cm素人寸法なので誤差はご了承下さい。あくまでも中古品となりますのでご理解の上、ご検討よろしくお願いします。ご返品には応じていません。カラー···ブラウン素材···本革●注意事項長期自宅保管の為、神経質な方や完璧を求めるはご遠慮ください。購入後の返品は、すり替えを防止する為一切受付けません。ご了承ください。お取引完了までスムーズな取引を心掛けておすで商品に関しての不明点やご質問等は、必ず購入前にコメントにてご質問下さい。説明欄に見落とし等ある場合もございます。併せて画像にもご確認ください。商品管理06201605