【長財布】LOUIS VUITTON モノグラム ポルトモネジップ M61727

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商品詳細
即日対応！匿名配送！平均24時間以内発送！御覧いただきありがとうございます。ルイビトンの財布。中古ですが、状態は非常に良いです。（参考定価 ￥70,700-)この状態ではかなりの特価になります。偽物にはご注意ください。本品は信頼がおける製品です。どうぞお早めにご購入下さい。【ブランド】LOUISVUITTON(ルイヴィトン)【ジャンル】長財布【商品名】ポルトモネジップ【型番】M61727 ※廃番製品【参考定価】￥70,700-【表記サイズ】■縦 ⇒ 10cm■横 ⇒ 19cm■マチ ⇒ 約2.5cm（実寸サイズ）【カラー】-【カラー】-【素材】モノグラム・キャンバス×レザー【製造番号・刻印】CA0052【シリアル】***【付属品】なし【発送について】・本製品はメルカリ便にて梱包材にて包んでの発送になります。。・誠心誠意対応いたします。・格安価格・送料無料で提供しているためご了承いただければと思います。#ルイヴィトン#LOUISVUITTON#ブランド財布
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