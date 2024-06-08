極美品✨ルイヴィトン タイガ アルドワーズ ポルトフォイユ・フロリン 折り財布

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ご覧いただきありがとうございます♪フォロワー様限定のお得な割引がございます♪お気軽にフォローよろしくお願いします♪✨商品詳細✨メンズ、レディースともに人気の高い最高級ハイブランド・LOUISVUITTONの至極の一品です。使用感も少なく快適に使用可能です。お出かけの際などに使用すれば注目されること間違いなしです♪当店の他の商品はこちらから！➡︎#CoCoのブランド品当店の他のヴィトン一覧はこちらから！➡︎#CoCoのヴィトン✨ブランド✨ルイヴィトン✨商品名✨タイガアルドワーズポルトフォイユ・フロリン二つ折り財布✨型番✨M31112✨製造✨madeinFranceフランス製✨シリアルナンバー✨SP1123✨サイズ✨横12.5cm×縦10cm×幅2cm※約✨収納✨札入れ：1箇所小銭入れ：1箇所内ポケット：1箇所クリアパスケース：1箇所カード入れ：8箇所✨素材✨タイガラインレザー✨状態✨Ｓ：used品としては最高ランクの極美品✨保管✨・専用ケースにて丁寧に保管してあります・ペットは飼っておりません・タバコも吸っておりません＝＝＝＝＝＝＝＝【出品物について】★ご安心してご購入ください当方が出品している商品は、正規品を取り扱うストアや古物市場等からの購入品のため既に鑑定済みの正規品です★古物商許可を持つ当方も再度鑑定し、二重チェックを通過★本物保証・万が一正規品でなかった場合には 返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください 詳細はプロフィール欄をご確認ください★一点もののため突然削除する場合がございます。お早めにお買い求めください★多少のお値引き交渉お伺いします。お気軽にフォロー\u0026コメントください(*´`*)★クリーニング、レザー補修等メンテナンス済★商品が安全にお手元に届くよう丁寧に梱包し発送します★付属品の記載なき場合は本体のみの発送となります。★商品状態など、ご納得頂いた上でご購入頂けましたら幸いです。気になる点はお気軽にコメントお願いします★発送について・原則購入当日〜翌日までに発送します・諸事情により遅れる場合は事前に連絡いたします最後までお読み頂きありがとうございます♪値下げ交渉歓迎中です！番号：D