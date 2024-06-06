STRASBURGO/ストラスブルゴ 日本製シルク

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【❇️プロフ必読でお願い致します】～コメントなしでの即購入OKです‼️～◆ブランドストラスブルゴ◆色、柄茶のソリッド◆素材、生産国シルク100％、日本◆大剣幅、全長8.5cm、148cm◆購入時期、場所、定価2021年、ストラスブルゴオンライン、17600円◆状態2〜3回使用して目立つ難はありません。◆特記事項艶やかなサテンの光沢と、しっかりとした芯地とのマッチングが素晴らしい本格的なタイです。表面に光沢があり、オーソドックスなシルクの厚さですので、年間通して使用出来ると思います。