未使用 BEAMS F ビームスエフ レジメンタルタイ リネン ストライプ柄

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商品詳細
◎試着のみ◎BEAMSF/ビームスエフネクタイシルクタイレジメンタルストライプ柄◆price:12,000-程◆colour:ネイビーブルーブラウン◆size:大剣幅約7cm◆素材:麻リネン100%◆状態:試着のみで保管◆付属品:無し※自宅での保管の為、シワなどはご容赦願います。人気のブランドネクタイです。お買い得にいかがでしょうか。ビジネスカジュアルスーツフォーマルジャケットシャツオフィスルイジボレッリ、フランコミヌッチ、アットヴァンヌッチ、タイユアタイ、ホリデーアンドブラウン、ドレイクス、ジョンコンフォートなどインポートのネクタイがお好きな方にお勧めです。
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