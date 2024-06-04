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未使用 BEAMS F ビームスエフ レジメンタルタイ リネン ストライプ柄
商品番号 J13049556160
商品名

未使用 BEAMS F ビームスエフ レジメンタルタイ リネン ストライプ柄
ブランド名 ビームスエフ
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎試着のみ◎BEAMSF/ビームスエフネクタイシルクタイレジメンタルストライプ柄◆price:12,000-程◆colour:ネイビーブルーブラウン◆size:大剣幅約7cm◆素材:麻リネン100%◆状態:試着のみで保管◆付属品:無し※自宅での保管の為、シワなどはご容赦願います。人気のブランドネクタイです。お買い得にいかがでしょうか。ビジネスカジュアルスーツフォーマルジャケットシャツオフィスルイジボレッリ、フランコミヌッチ、アットヴァンヌッチ、タイユアタイ、ホリデーアンドブラウン、ドレイクス、ジョンコンフォートなどインポートのネクタイがお好きな方にお勧めです。
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