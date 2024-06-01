アニエスベー 財布/アニエスベー/VOYAGE/メンズ/ブラック/レディース ...

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○大人気ブランド☆アニエスベー○定価40900円クールな佇まいの二つ折り財布。カラーはベーシックなブラックなので誰からも好まれます♪アニエスの象徴である大きなリザードを型押ししたシンプルなデザイン。すごくカッコいいですね♪一番のポイントは…素材！！牛革を使用しておりますが、油分を多く含んだオイルレザーです。独特のしっとり感が最高です！表面加工を施してありますのでザラザラした質感になっております。使えば使うほど味が出て、味わいが増していきます♪機能面でも、札入れ、小銭入れ、使いやすいカードポケット、スリットポケットと充実していて大満足です。\"材料\"・牛革\"サイズ\"・本体/約30mmW13×H10×D2cm(半分に折った状態)\"関数\"・札入れ×1・小銭入れ×1・カードポケット×6・スリットポケット×3\"色\"・黒使用済み自宅保管2.728M