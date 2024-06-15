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【超絶人気デザイン】ヒステリックグラマー ヒスガール 入手困難 Tシャツ　美品
商品番号 W42141435159
商品名

【超絶人気デザイン】ヒステリックグラマー ヒスガール 入手困難 Tシャツ　美品
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大幅値引き！！ヒステリックグラマー　HYSTERICGLAMOURメルカリで購入したのですが、サイズが合わなかったため出品します。一度試着しただけなので、購入時と状態は変わっておりません。値下げ交渉も可能です！こちら人気のデザインとなっております。夏服をお探しの方是非どうぞ！！サイズ表記XLサイズ実寸（cm）・着丈69・身幅57・肩幅52・袖丈25カラー白　　/ホワイト素材コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏
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