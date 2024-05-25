【新品・未使用】m+ エムピウ ミッレフォッリエⅡ P25 タバコベージュ

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millefoglieⅡP25tabacco×beigeタバコベージュ希少な大人気カラーです。◆ブランド:m+エムピウ◆アイテム名：ミッレフォッリエIIP25◆色：tabacco×beige（タバコベージュ）◆サイズ:約H2.5cm×W11cm×D8.5cm◆重量：100g◆状態：新品未使用、撮影時開封のみ◆素材：皮革（MinervaBoxイタリア製タンニン鞣し革）（内装：ピッグレザー、裏地：綿）◆付属品：箱、ギャランティカード新品未使用品ですが、皮特有の初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。商品写真はモニター設定、部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、天然素材の為個体差がございますので、予めご了承ください。その他商品情報は公式HPをご確認ください。※商品すり替え防止のため、いかなる理由においても返品は承れません。⚠️お値下げ不可カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革