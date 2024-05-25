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ボッテガヴェネタ 長財布
商品番号 I43712669246
商品名

ボッテガヴェネタ 長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 19,250 円
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商品詳細

2018年イタリアフィレンツェにて購入。数回しか使用していない為、ほぼ新品同様かと思います。品番120697-V4651-2006商品名BOTTEGAVENETA　イントレチャートVNコンチネンタルウォレット　エスプレッソ商品詳細ボッテガヴェネタ定番のメンズ二つ折り長財布・マチ付き札入れx1・カードポケットx9・外ポケットx1・ポケットx3・小銭入れなし※革製品の表面には筋、色の濃淡、微妙な質感の違いなど天然のレザーの特徴がみられます。正規品ですので、ボッテガ店にて有償メンテも可能カラーエスプレッソ（ブラウン）サイズヨコ18cmxタテ9cmｘマチ2cm素材VNレザー（カーフレザー）付属品BOTTEGAVENETA専用箱、保存袋、・色:ダークブラウン・MadeinItaly●付属品:ボッテガウォレット本体、ボッテガ専用箱、ボッテガ布袋、ボッテガ封筒、ブランドカード
http://narcologia.ru/goods/organization451762.html
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