HYSTERIC GLAMOUR TRY IT YOU’LL メッシュキャップ

カラー···ブラック形···ワーク※即完売品。即購入可⭕️。即日発送可⭕️。HYSTERICGLAMOURTRYITYOU’LLLIKEITメッシュキャップHYSTERICGLAMOURオンラインにて購入致しました。⚠️袋は付属しません。カラー···ブラック新品未使用です。交渉中でも早い者勝ちとさせていただきます。サイズフリー 頭周り58.5調節可能発送時に少し潰して発送する予定届き次第形を整えていただければと思います。+350円で宅急便にて発送に変更させていただきます。宅急便に変更する場合は購入前にコメント下さい。【翌日配達】(平日)0時〜7時までに購入していただいた方に限ります。(土日祝)0〜15時までに購入していただいた方に限ります。(本州の方に限ります。本州以外の方はもう一日ほどかかります。)【即日発送】7時〜22時までに購入していただいた方に限ります。22時〜24時の間に購入いただいた方は次の日の朝に発送いたします。(7時から22時までに購入いただいた方でも、次の日の朝に発送する場合もありますが到着予定日に変更はありませんのでご安心ください。)何かあればお気軽にお問い合わせ下さい。⭕️



