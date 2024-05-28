美品 ボッテガヴェネタ イントレチャート BV 二つ折り財布 コインケース付 茶

✅フォロー割あり❕ 「フォロー割希望」とコメントで表示価格より５％引き◎✅他にも厳選したボッテガ出品中❕ ↓ ↓ ↓ #ZEUSのボッテガcollection♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢コンパクトで使い勝手の良いお財布です❕機能性もあり収納もしやすいため、かなり人気のアイテムになっています◎～詳細～■ブランド：BOTTEGAVENETA■アイテム：イントレチャート折り財布コンパクトウォレットカードケースコインパース付き■カラー：ダークブラウン■素材：カーフレザー■仕様：フラップ開閉式 札入れ×2、フリーポケット×4、カードスロット×4、ボタン式小銭入れ■サイズ・高さ：9.5㎝・幅：12㎝・奥行き：2㎝※多少の誤差ご了承ください。■型番：113112V46512040■付属品：なし■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）真贋保証済み■状態特に気になるようなダメージもなく、比較的綺麗なお品です。ご購入後すぐにお使いいただけます。管理番号724-31175♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢ ♦ ♢★即購入可能、全品送料無料★ご購入後1〜2日を目安に丁寧に梱包して発送★偽物の可能性や説明分と異なる状態だった場合全額返金保証6k9,644



美品 ボッテガヴェネタ イントレチャート BV 二つ折り財布 コイン ...



ボッテガヴェネタ ロングウォレット イントレチャート BV ...



美品✨ボッテガヴェネタ イントレチャート 折り財布 ウォレット コインケース 茶 | フリマアプリ ラクマ



ボッテガヴェネタ イントレチャート ナッパレザー バイカラー 二つ折り財布 カーキ ブラック ブラウン 茶 黒 113993 箱付 BOTTEGA VENETA（新品・未使用品） | フリマアプリ ラクマ



極美品 箱 袋付 ボッテガヴェネタ イントレチャート レザー 二つ折り ...



ボッテガヴェネタ イントレチャート 長財布 二つ折り財布 内ファスナー ...



美品】ボッテガ ヴェネタ イントレ レザー コインケース フラグメント ...



ボッテガヴェネタ イントレチャート ナッパレザー バイカラー 二つ折り財布 カーキ ブラック ブラウン 茶 黒 113993 箱付 BOTTEGA VENETA（新品・未使用品）



ボッテガヴェネタ ] イントレチャート パスケース付き二つ折財布 ...



ボッテガヴェネタ イントレチャート 長財布 二つ折り財布 内ファスナー ...



美品✨ボッテガヴェネタ イントレチャート 折り財布 ウォレット コインケース 茶



受注生産品】 極美品】◇国内完売品◇ 2つ折り財布 【極美品】◇国内 ...



ボッテガヴェネタ イントレチャート 長財布 二つ折り財布 内ファスナー ...



ボッテガヴェネタ イントレチャート ナッパレザー バイカラー 二つ折り財布 カーキ ブラック ブラウン 茶 黒 113993 箱付 BOTTEGA VENETA（新品・未使用品）



ボッテガヴェネタ イントレチャート 長財布 二つ折り財布 内ファスナー ...