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美品 ボッテガヴェネタ イントレチャート BV 二つ折り財布 コインケース付 茶
商品番号 A10509846654
商品名

美品 ボッテガヴェネタ イントレチャート BV 二つ折り財布 コインケース付 茶
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅フォロー割あり❕　「フォロー割希望」とコメントで表示価格より５％引き◎✅他にも厳選したボッテガ出品中❕　↓　　↓　　↓　#ZEUSのボッテガcollection♦　♢　♦　♢　♦　♢　♦　♢　♦　♢　♦　♢　♦　♢コンパクトで使い勝手の良いお財布です❕機能性もあり収納もしやすいため、かなり人気のアイテムになっています◎～詳細～■ブランド：BOTTEGAVENETA■アイテム：イントレチャート折り財布コンパクトウォレットカードケースコインパース付き■カラー：ダークブラウン■素材：カーフレザー■仕様：フラップ開閉式　　　　札入れ×2、フリーポケット×4、カードスロット×4、ボタン式小銭入れ■サイズ・高さ：9.5㎝・幅：12㎝・奥行き：2㎝※多少の誤差ご了承ください。■型番：113112V46512040■付属品：なし■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）真贋保証済み■状態特に気になるようなダメージもなく、比較的綺麗なお品です。ご購入後すぐにお使いいただけます。管理番号724-31175♦　♢　♦　♢　♦　♢　♦　♢　♦　♢　♦　♢　♦　♢★即購入可能、全品送料無料★ご購入後1〜2日を目安に丁寧に梱包して発送★偽物の可能性や説明分と異なる状態だった場合全額返金保証6k9,644
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