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ブランド名サイズL着丈73㎝身幅53㎝肩幅50㎝袖丈20㎝カラーブラック90年代袖ダブル1999年コピーライト状態ミントコンディション99年製のコピーライト有。ピカソのヴィンテージTシャツ。これはアルルカンという作品で、MoMAに飾ってある絵画のようです。人気のアートTシャツの中でも非常に珍しく状態もフラッシャーはとれていますが、ほぼデッドストックなのも貴重です。これは全く見かけないので、人とも被らずサイズもゴールデンサイズのLなので非常におすすめです。このコンディションで値段もかなりお得なのでこの機会に是非。※値下げ交渉は対応致しますが、フォローワー様のみになります。詳細はプロフィールご確認下さい。#151A#古着#vintage#ART#アートTシャツ#ピカソ#MOMA#絵画#アルルカン#Tシャツ#OLD☆#151A←このワードで検索すると私の出品物のみが出てきます。もし気になった方がいらっしゃれば検索ワードに保存していただけると嬉しいです。【取扱いブランド】下記参照ラルフローレンポロラルフローレンchampionチャンピオンNIKEUGGLevi'sリーバイスカーハートPRADAGUCCIクロムハーツバーバリーBurberryエトロランバンマルタンマルジェラメゾンマルジェラMM6マークジェイコブスKENZOケンゾーsacaiコムデギャルソンアダムキメルラフシモンズタカヒロミヤシタソロイストsupremeSTUSSYKITHennoyminnanoリプロダクションオブハウンド古着USA古着ヨーロッパ古着など幅広いセレクトを展開しています☺︎出品は随時更新しています。※ご購入前に出来たらプロフィールをお読みください。購入して頂いた時点でプロフィール内容に同意頂いたと見なしますのでご理解お願い致しますm(__)m柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋