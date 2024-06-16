Paul Smith メンズベルト

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商品詳細
■カラー：BLACK(ブラック)■素材：牛革■サイズ：バックルW4.2cm×H4.5cm、幅3.5cm、ベルト穴5、サイズ調整不可30/ウエスト約74〜84cm友人からもらいましたが、サイズが合わなかったため、出品しました。定価:16100円お値下げ検討致します◎
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