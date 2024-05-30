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DIOR ディオール ベルト オブリーク柄
商品番号 R77531807155
商品名

DIOR ディオール ベルト オブリーク柄
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！即購入大歓迎です!❖商品説明❖商品状態：新品未使用長さ：全長105cmマチ：3.5cm付属品：保存袋、箱購入時期：2023年６月❖丁寧に梱包します❖検品後、ダンボール、プチプチなど再利用資材などで丁寧に梱包してお届けいたします。ご了承ください。❖おわりに❖いただいたコメントには、なるべく早いお返事を心がけております。購入してよかったと思っていただけるよう頑張ります。よろしくお願いいたします！
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