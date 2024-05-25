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レディメイドMonna Lisa T \u0026 セントマイケル focus tシャツ
商品番号 E32320757851
商品名

レディメイドMonna Lisa T \u0026 セントマイケル focus tシャツ
ブランド名 セントマイケル
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

READYMADE21SSMonnaLisaTインパクトのあるグラフィックをフロントに、バックにはカラフルなロゴデザイン、袖にワンポイントの刺繍を配したREADYMADEオリジナルオーバーサイズTCOLOR：BLACKサイズ：XL着丈76身幅59肩幅56袖丈22タグ：有____________________________________saintmichaelセントマイケルfocustシャツ【ブランド】©SAINTM××××××/セントマイケル【型番・品名】FOCUSTSHIRTS/BLACKSM-A21-0000-002/フォーカスショートスリーブTシャツサイズ　L身幅60身丈74袖幅20UVERworldTAKUYA∞着用モデル2着とも汚れがあるので、安く出品します
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