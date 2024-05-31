ルイヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 長財布 M61195

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LOUISVUITTONルイヴィトンポルトフォイユブラザ長財布M611952018年2月に大阪心斎橋店で購入しました購入時の価格は116,640円です◉1枚目写真の付属品も全てお付けいたします◉使用による細かな傷や擦れなどあります綺麗に保管はしてますが自宅保管となります画像、コメントなどでご確認後、ご納得の上でご購入頂ける方お待ちしてます(o^^o)ポルトフォイユ・ブラザ長財布品番：M61195カラー：アカジュー素材：キュイール・オンブレ・レザーサイズ：約W19×H9.5cmポケット：札入×2、小銭入×1、カード×16、他×4製造番号：RA0128PF.BRAZZAOMBREACAJOU