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ヴィンテージ　バックル
商品番号 F67859954900
商品名

ヴィンテージ　バックル
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,079 円
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商品詳細

コレクション整理の為出品いたします状態は画像でご確認をお願いいたします(バックルのみです)☆素人自宅管理の為、キズ　スレ　色の変化　ホコリ　汚れ　傷みなどゴザイマス★神経質な方はご遠慮ください★ノークレームノーリターンでお願いします☆水漏れ対策　プチプチ簡易包装　ねこポスでの発送予定です
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