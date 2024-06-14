美品PatagoniaSpoonbillCap95年米国製様々なブランドにサンプリングされているPatagoniaのスプーンビル。現在は製造されておらず、2000年代に中国製に切り替わる以前のUSA製です。出回っているほとんどがキッズサイズやサイズなど一般男性には小さいサイズですが、こちらは貴重なLサイズ。Patagoniaの人気は海外でも非常に強く、Lサイズは世界的に枯渇しているのでコンディションの良いものは滅多に出てきません。Lサイズは10点中1,2点あれば上出来というレベルです。スプーンビルでも珍しい総柄の個体。オーストラリア先住民によるアボリジニアル・アート調のカラフルなネイティブデザインです。【仕様】サイズ:Lつばの長さ:ロング深さ:やや浅めブランド:Patagonia︎︎【状態】A目立つ傷や汚れのない美品。以下細かい点ですが、・ツバのソフト芯が若干型付いています。手で成形可能。・ツバ裏にわずかに使用感あり。S：未使用品デッドストックA：使用感が少なく状態良好B：少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがあるC：やや使用感があり部分的に汚れやダメージがあるD：全体的に使用感、ダメージがある※輸入品につき記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。重大な見落とし欠陥があった場合を除き返品・交換対応はいたしかねます。❗️必ずプロフィールご一読ください。希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。#エンカウント_Patagonia#エンカウント_キャップ・ハット#エンカウント_allーーーーーーーPatagoniaパタゴニアなどのブランド、ム、キャップバケットハットバケハ帽子などのアイテム、80s90s古着vintageヴィンテージビンテージ刺繍スプーンビルロングビルダックビルspoonbilllongbillduckbillサマーシェードsummershadeオーバルロゴオーバルサマーシェイドなどのテイストが好きな方におすすめです。



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア ...



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア spoonbill 総柄 | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア spoonbill 総柄 | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア spoonbill 総柄 | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE



美品 L 95年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア アボリジニ 総柄 ネイティブ柄 spoonbill | ENCOUNT powered by BASE