エルメス【大剣8㌢ レギュラータイ】ネクタイ 総柄 シルク100％ フランス製

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【商品番号】Z0233#kirinapparelネクタイ【ブランド】HERMESエルメス【生産国】フランス製【カラー】レッド(赤)系+ネイビー(紺)系【実寸平置】全長144㌢大剣8㌢【素材】絹100％【コンディション】使用しておりますが美品です特筆するダメージは見当たりません中古品へのご理解をお願いします【おわりに】不手際によるトラブルへは誠心誠意対応致します気になる事項は購入前にコメントをお願いします安全安心のお取引をお約束致します他にも沢山取り揃えておりますごゆっくりご覧くださいませ#kirinapparel