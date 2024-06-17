未使用美品★ロエベ 2つ折り財布

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【サイズ】W:10.7cm/H:9.5cm/D:2cm※実寸サイズには多少の誤差がある場合がございます。【購入場所】古物業者オークション【カラー】ブラック【付属品】袋【商品の状態】商品本体は非常に綺麗な状態の未使用品です。あくまで中古品の為、新品商品ではない事をご理解の上、商品画像を参考にご検討ください。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ご不明点はコメントにてお問合せいただき、納得の上で購入をお願い致します。確認写真の追加も遠慮なくおっしゃってください。よろしくお願い致します。カラー···ブラック